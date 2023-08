"Furto a Milano: auto aperta, nessun rimborso per la vittima"

L’auto non presenta "segni di effrazione", e il fatto di non averla chiusa a chiave "ha facilitato enormemente i malfattori nell’esecuzione del furto" del portafoglio e nel successivo prelievo di denaro dal conto corrente. Per questo l’Arbitro Bancario Finanziario ha respinto il ricorso di una milanese, che aveva chiesto di condannare la banca a restituirle duemila euro. La donna ha denunciato di aver subito il furto dello zaino, lasciato nell’auto in sosta, mentre si era allontanata pochi minuti per andare a prendere la figlia a scuola. Nello zaino i ladri hanno trovato il portafoglio con la carta di debito e, nell’arco di dieci minuti, sono riusciti a prelevare duemila euro. Poi la carta, su segnalazione della vittima, è stata bloccata.

Nel suo ricorso la donna ha riferito che il pin non era contenuto nel portafoglio. Circostanza contestata dalla banca, perché "si esclude che il pin sia stato carpito mediante clonazione della carta, in quanto occorrerebbero macchinari sofisticati e un lungo lasso di tempo", mentre i prelievi non autorizzati si sono conclusi dieci minuti dopo il furto. In casi simili "la digitazione del codice segreto senza anomalie non risulta di per sé sufficiente a evidenziare la colpa grave della cliente", che quindi ha diritto alla restituzione della somma da parte della banca. In questo ricorso, però, ha giocato a sfavore della risparmiatrice la mancanza di segni di effrazione sull’auto. La vettura probabilmente era stata lasciata aperta, offrendo un’occasione ai ladri che sorvegliavano la zona della scuola confondendosi tra i genitori all’orario di uscita. "L’insieme delle circostanze – scrive l’Abf – consente al collegio di ritenere la ricorrente in colpa grave". Non ha diritto, quindi, al rimborso della somma.

