Weekend di furti a raffica intorno alla stazione Centrale. E un uomo sui binari blocca il metrò

Milano – Fine settimana di furti in città, piccola criminalità da strada, ma sempre più diffusa. Un ragazzo di 18 anni, marocchino, con precedenti, è stato arrestato nei dintorni della stazione Centrale con l’accusa di furto aggravato dopo aver derubato un 73enne italiano. A bloccarlo e a mettergli le manette ai polsi sono stati gli agenti della Polfer, che stavano effettuando alcuni servizi di controllo in piazza Duca d’Aosta. Il 18enne aveva una modalità di azione sospetta e si avvicinava ai viaggiatori nella piazzetta da cui partono gli autobus per gli aeroporti, i poliziotti lo hanno tenuto d’occhio e lo hanno seguito fino alla fermata dei pullman per Malpensa.

A quel punto gli agenti l’hanno visto accerchiare il 73enne, che insieme a sua moglie stava per salire su uno shuttle per l’aeroporto, hanno capito che il ladro aveva rubato la catenina e sono intervenuti. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno perquisito e in una scarpa hanno trovato la collana d’oro che aveva appena scippato all’anziano. Per il ragazzo sono quindi scattate le manette. Altro luogo, stessa modalità di azione, finita con l’arresto dell’autore del furto: si tratta di un 27enne peruviano e un 63enne cubano, bloccati dalla Polmetro subito dopo aver rubato il cellulare a un 67enne a bordo di un treno della linea verde, nella stazione di Garibaldi.

Insieme ai due c’erano anche altri complici, riusciti a fuggire. Terzo episodio, ancora un furto registrato in via Cagliero. Una donna è stata accerchiata, le è stata sottratta la borsa da una sudamericana che è riuscita a fuggire. E’ stata poi raggiunta e arrestata. I carabinieri, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico da svolgere assieme ad Atm, sono intervenuti alla fermata metropolitana M2 Garibaldi dove un 26enne, apparentemente senza valido motivo, si è posizionato sui binari bloccando i convogli in direzione Assago-Abbiategrasso, costringendo ad interrompere il servizio per circa 20 minuti.

Poche ore più tardi, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Piazza Oberdan, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi ed era sceso nel mezzanino della fermata metropolitana Porta Venezia. I carabinieri hanno individuato e identificato un 20enne romeno, con precedenti di polizia, il quale ha riferito di avere intenzione di farla finita. È stato trasportato al Policlinico per gli approfondimenti psichiatrici e clinici del caso e per un tso.