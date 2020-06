Milano, 22 giugno 2020 - “Io sto comprando una casa a Palermo. Una o due... eh, te le intesto a te...”. La promessa che Gaspare Aruta fa alla figlia il 21 agosto 2019 racconta bene la vita di un trasfertista. All’epoca, il quarantatreenne, arrestato in flagranza a Busto Arsizio due mesi dopo quella telefonata, aveva già messo a segno tre colpi in altrettanti istituti di credito di Milano (tra il 31 maggio e il 7 agosto), per un bottino di 301mila euro. Soldi sì da spartire con gli autori materiali, suoi compaesani, ma comunque sufficienti per investire in immobili (Aruta, da basista e organizzatore, ha preso la fetta più consistente), ovviamente senza comparire negli atti notarili.

“Lavoro” in Lombardia. Famiglia e quotidianità altrove. Un modo di vivere (e delinquere) molto simile a quello di tanti altri nomadi del crimine, se così li vogliamo definire, che si spostano dalle regioni di origine per commettere reati, salvo poi rientrare alla base. Fino al raid successivo. Il “trasfertismo” degli assaltatori di banche (storicamente provenienti da Sicilia, Campania e Puglia) è un fenomeno tutt’altro che nuovo. Anzi, in passato erano molto più frequenti le “gite” fuori sede, da sommare alle scorribande degli autoctoni. I dati dell’Abi lo testimoniano: su base nazionale, c’è stato un calo del 92% tra il 2007 e il 2018. E il trend è confermato dai numeri nel capoluogo meneghino: 41 colpi nel 2016, 19 in tutto il 2017 e appena 7 nel periodo compreso tra il primo luglio 2017 e il 31 marzo 2018. I motivi? Le contromisure adottate dai grandi gruppi (a cominciare dall’introduzione delle casse temporizzate e dalla limitazione del contante disponibile in sede) e la collaborazione sempre più stretta con le forze dell’ordine hanno reso meno convenienti questo genere di incursioni, anche perché attendere l’apertura di un caveau a tempo presuppone una permanenza più lunga e di conseguenza la gestione di dipendenti e clienti, tenuti in ostaggio sotto la minaccia di un’arma o chiusi in bagno. Tradotto: se beccati, si rischia pure l’accusa di sequestro di persona, con tutto quel che ne consegue in termini di condanne più o meno pesanti. Immune da crisi, invece, pare essere il settore dei predoni di orologi preziosi.

L’ultimo caso, a fase 3 appena iniziata, è quello che ha visto protagonista suo malgrado il calciatore del Milan Samu Castillejo, minacciato con una pistola in piazzale Clotilde di Savoia e derubato di un’Audemars Piguet da 80mila euro. I due presunti responsabili hanno fatto poca strada: il giorno dopo sono stati intercettati da una pattuglia della Stradale sull’A1 e fermati. Subito dopo, gli uomini della sezione Antirapine, la squadra di segugi coordinata dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Giustolisi, che negli ultimi anni hanno accumulato una formidabile mole di esperienza e informazioni su questo tipo di agguati (una cinquantina gli arresti tra 2005 e 2018), hanno perquisito l’appartamento-covo a Brugherio e denunciato la ragazza che avrebbe fornito appoggio ai napoletani Gioacchino Esposito e Giovanni Nasti.

Già, ecco l’altro elemento fondamentale: il contatto sul posto. Dalla solidità dei rapporti in un determinato territorio dipende la possibilità di muoversi agevolmente e di rimanere qualche giorno in più, sicuri di non rimanere “scoperti”. Ovviamente, un minimo di conoscenza della città scelta per le razzie è indispensabile per i “forestieri”, ed è per questo, spiegano gli investigatori, che alcune “paranze” prendono di mira sempre gli stessi posti, arrivando il lunedì in treno (o su furgoni che trasportano i motorini per le ronde) e ripartendo il venerdì per rientrare in Campania. Discorso diverso va fatto per i “trasfertisti” dei furti in abitazione, che spesso arrivano dall’estero (in particolare Georgia, Lituania e altri Paesi dell’Est Europa) e che fanno parte di organizzazioni ramificate e piramidali: i ladri, di frequente incensurati in Italia, vanno in giro come fantasmi, colpiscono ed espatriano col bottino, già piazzato dai ricettatori di fiducia. In questo caso, sottolineano gli inquirenti, la transnazionalità dei gruppi criminali complica anziché no il lavoro di carabinieri e poliziotti, costretti a inseguire i “topi d’appartamento” specializzati in giro per il mondo.

A proposito di specialisti, non si può non citare tra i “trasfertisti” i truffatori di anziani, che siano le bande di sinti di base in alcuni campi del Piemonte o gli “operativi” che raggiravano gli over 80 nel Nord Italia al soldo del clan camorristico Contini, secondo le accuse dei militari del Nucleo investigativo di via Moscova che li hanno arrestati nel novembre 2019. Sì, perché c’è un’altra costante, per fortuna, nel mondo dei malviventi mordi-e-fuggi: la consapevolezza che non basta mettere distanza, per quanto elevata, tra sé e il luogo di “lavoro” per farla franca.