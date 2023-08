Furti e scippi in corso Buenos Aires Cinque arresti in pochi giorni

Tre colpi messi a segno in corso Buenos Aires in pochi giorni, tra furti nei negozi e collanine strappate ai passanti. Venerdì pomeriggio due algerini di 21 e 28 anni, armati di coltelli a serramanico, sono stati trovati in possesso di un profumo del valore di 140 euro rubato in un esercizio commerciale della via dello shopping. Non solo: sono stati anche arrestati dai carabinieri perché beccati a infragere i vetri delle auto in sosta nella vicina via Morgagni. Un 36enne senegalese, poi, lo stesso giorno e sempre in corso Buenos Aires, è stato fermato dalla polizia per rapina pluriaggravata ai danni di un uomo di 53 anni. Colpendolo con de coprimozzi di plastica, il malvivente e due complici non ancora identificati sono riusciti a strappargli dal collo la collanina d’oro che indossava. I poliziotti lo hanno rintracciato e fermato poco dopo grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi, infine, altri due uomini stranieri sono stati arrestati dal Nucleo reati predatori della polizia locale per il furto di un cellulare a una donna, ancora una volta nell’arteria commerciale. Essendosi accorti di ciò che era appena accaduto, gli agenti sono immediatamente intervenuti per fermare i malviventi che erano riusciti nel loro intento, distraendo la vittima.