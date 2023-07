Furti d'appartamento a Milano, 4 arresti in una sola notte

Ladri d’appartamento scatenati in estate. Sabato i carabinieri hanno arrestato quattro italiani senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e strumenti atti all’effrazione; sono finiti in manette per tentato furto in abitazione in concorso e portati in camera di sicurezza in attesa della direttissima. Furto sventato dai carabinieri del Radiomobile in via Correggio, qartiere elegante in zona De Angeli-Buonarroti, alle 22.30. E non è l’unico caso: la polizia ha arrestato un altro ladro d’appartamento sabato mattina intorno alle 11 alla Bovisa. Un uomo di 44 anni, italiano, con precedenti, ha cercato di entrare in sequenza in due appartamenti dello stesso palazzo in via Don Andreoli. Nel primo ha trovato una ventottenne di origine pachistana, nel secondo una ventenne italiana, e in entrambi i casi, quando si è accorto che gli alloggi non erano disabitati, ha desistito, ma prima che riuscisse a scappare le volanti, arrivate per la richiesta d’aiuto della ventottenne, lo hanno intercettato e arrestato per tentato furto in abitazione.

Lo scorso 30 maggio, un uomo di 45 anni si è trovato faccia a faccia con un rapinatore intrufolatosi nella sua camera da letto, alle 22.30, in via Toffetti, zona Porto di Mare. Il quarantacinquenne era sdraiato sul letto, impegnato in una videochiamata con due colleghe di lavoro, quando lo sconosciuto ha fatto capolino nella stanza e gli ha messo le mani al collo chiedendogli denaro. Il proprietario lo ha scacciato riuscendo a farlo arrestare: un pakistano di 30 anni senza fissa dimora, con precedenti.