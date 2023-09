Milano, doppio furto in abitazione sventato: due arresti in meno di 24 ore

Milano, 3 settembre 2023 – Due tentativi di furto in abitazione a Milano a meno di 24 ore l’uno dall’altro. Il primo risale a ieri mattina poco prima delle 8, quando la polizia è intervenuta in via Marco De Marchi, dove un 35enne senegalese, con precedenti e irregolare sul territorio, aveva scavalcato il cancello di un’abitazione e si era introdotto nel cortile.

Bloccato dagli agenti, è risultato in possesso di una pinza e di uno strumento frangivetro. Nella notte tra sabato e domenica, invece, un italiano di 50 anni è stato sorpreso nel cortile di uno stabile, in vicolo Calusca, zona Navigli, munito di attrezzi da scasso. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto in abitazione.