Furioso l’assessore Lamiranda: "Si vergogni chi ha fatto la gara"

Mentre la nuova stazione intermedia di Restellone si allontana sempre di più, il Comune continua la progettazione della nuova piazza pubblica che andrà a riqualificare quel pezzo di via Luini e di largo Levrino. "È una delle soluzioni che stiamo esaminando per la revisione del quartiere Restellone, una volta che sarà terminato il cantiere della metropolitana - spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Grandi spazi e coni visivi. Sui posteggi e sulla configurazione della piazza stiamo ragionando. Abbiamo già escluso posteggi interrati per costo e basso numero effettivo. Pensiamo a parcheggi limitati per il solo quartiere". Per i pendolari c’è invece il silos davanti a largo Levrino, vale a dire l’ex AutovillaTurlé. "Stiamo procedendo all’asservimento all’uso pubblico e poi lo daremo in concessione". L’ennesimo stop ai lavori fa slittare in avanti anche la sistemazione di parti di città. "A rimetterci sono solo i cittadini. Si devono vergognare i responsabili dell’appalto per come è stata gestito e per avere acconsentito a realizzare un’opera pubblica dentro un contenitore privato. Crea solo problemi e ritardi: il risultato di questo fallimento è sotto gli occhi di tutti", denuncia Lamiranda. Il sindaco Roberto Di Stefano ieri ha depositato un’interrogazione in Consiglio metropolitano sull’ennesimo slittamento dei lavori per il prolungamento della linea M1. "Siamo di fronte a un nuovo stop, che porterà a nuove lungaggini burocratiche e a disagi per i cittadini del Nord Milano - commenta Di Stefano -. Questo atteggiamento dimostra, ancora una volta, come Beppe Sala sia inadeguato a ricoprire il ruolo di sindaco della Città Metropolitana, poiché ancorato a una visione Milano-centrica, facendo così da freno a all’area metropolitana che si compone di realtà in piena espansione, che potrebbero essere un volano per la crescita economica dell’intera Lombardia". Aperto nel luglio 2011 il cantiere per un decennio aveva diviso in due il Restellone, causando anche la chiusura di numerosi negozi. Le due nuove stazioni dovevano essere inaugurate nel 2015, in tempo per Expo. L’ultima dead line era stata fissata dal Comune di Milano nel 2024: una scadenza impossibile da rispettare con la nuova gara da realizzare e il nuovo operatore a cui assegnare un appalto, che dovrà essere profondamente revisionato nella spesa.La.La.