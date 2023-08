"Furia del maltempo a Melzo: centinaio di alberi abbattuti"

Anche Melzo si è trasformata in cimitero degli alberi sotto la furia del maltempo, "più di cento piante sono cadute in pochi minuti durante la grandinata e molte non erano malate", altre 23 dovranno essere abbattute in tempi stretti. "Senza tentennare", dice il sindaco Antonio Fusè, che ha affidato all’agronomo la ricognizione sul patrimonio arboreo ferito dal clima impazzito. "È questione di sicurezza e ha la priorità su tutto". "Il verde – spiega - è costantemente sotto controllo, ci affidiamo agli esperti che ne valutano lo stato di salute, per questo il bilancio degli esemplari persi è un altro indicatore dei guasti provocati dalla febbre del pianeta. Sono crollati giganti che non avevano problemi. È dolorosa anche questa perdita, ma non possiamo rischiare che succeda di nuovo. Per questo elimineremo le piante a rischio. Se dovessimo trovarci ancora in emergenza con la bora di quel giorno, non possiamo giocare alla roulette. Ci è andata bene una volta: nonostante i milioni da sborsare e i problemi aperti, abbiamo avuto il miracolo: nessun ferito grave. Questo è davvero quello che conta e non è retorica. Il resto si aggiusta".

Bar.Cal.