Rubano un furgone, lo cannibalizzano e lo gettano nel canale scolmatore dell’Olona

Rho (Milano), 14 novembre 2024 - Hanno rubato un furgone Citroën Jumper, lo hanno in parte smontato e poi gettato nel canale scolmatore dell’Olona a Rho.

Indagini in corso da parte della polizia locale per individuare i responsabili che, quasi sicuramente, hanno agito nelle ore serali o notturne. E' successo l'altra mattina quando gli agenti nell'ambito di un servizio di controllo del territorio hanno rinvenuto nel canale scolmatore del fiume Olona un furgone Citroën Jumper di colore bianco. Il mezzo era stato smontato e poi buttato nel canale nella zona di via Ghisolfa vicino allo svincolo autostradale per la Milano-Torino. Qualcuno lo aveva rubato, asportato il motore e gettato nell'acqua insieme ad altri pezzi meccanici che evidentemente non interessavano agli autori del furto.

Dai primi accertamenti da parte della polizia locale il furgone risulta intestato in leasing e nessuno per il momento ha ancora presentato la denuncia di furto. Secondo la polizia locale si tratterebbe di un furto su commissione. Qualcosa di simile a quanto già avvenuto la scorsa settimana, nella stessa zona, quando venne ritrovata una Range Rover priva di motore e con pezzi meccanici smontati. Ma questa volta i ladri non si sono accontentati di abbandonare il mezzo in qualche area boschiva, lo hanno gettato nel canale, un gesto inqualificabile perché in caso di piogge, furgone e pezzi meccanici avrebbero potuto compromettere il deflusso dell’acqua. Il furgone è stato immediatamente rimosso e gli agenti, coordinati dal comandante Antonino Frisone, stanno facendo le indagini per risalire ai responsabili anche esaminando tutte le telecamere presenti in zona, che riprendono i tratti interessati da questo particolare episodio.