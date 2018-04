Milano, 18 aprile 2018 - Provare a portare il Fuorisalone anche oltre Milano, provare a diffonderlo anche in altre province lombarde. Questo l’obiettivo che la Regione deve perseguire secondo Lara Magoni, assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda. «Ho percepito la necessità che il design abbia più spazio in Lombardia – scandisce la Magoni –. Sarebbe molto importante se in questa legislatura noi potessimo portare il Fuorisalone nelle nostre province, coinvolgendo ad esempio i laghi lombardi o le città d’arte. Come assessore la mia disponibilità è completa». Parole proferite nel corso della presentazione degli spazi di Palazzo Lombardia messi a disposizione della Design Week.

Il governatore Attilio Fontana è lì a fianco e poco dopo fa sapere di sostenere la proposta e di averla anticipata in passato: «Il Fuorisalone è un evento eccellente che mobilita migliaia e migliaia di persone: se riusciamo ad estenderlo su tutte le eccellenze della Lombardia, e le nostre città sono tutte belle, sarebbe una grande opportunità. Lasciamo che ne parlino i tecnici e vediamo cosa si può fare. Io – svela il presidente della Regione – ne avevo già parlato tempo fa, quando da vicepresidente di Fiera Milano avevo cercato di portare un FuoriSalone anche a Varese». In attesa che si superino le mura milanesi, Fontana lancia Palazzo Lombardia, che «per la prima volta diventa parte integrante del Fuorisalone con installazioni e mostre aperte al pubblico fino a domenica». Il palinsesto prevede, per l’esattezza, «Desing Answers», ovvero l’esposizione dei 20 oggetti vincitori del premio Compasso D’Oro che sarà ospitata al Belvedere di Palazzo Lombardia. Poi l’esposizione del progetto vincitore della manifestazione “Milan col couer in man!”, ispirato all’amore della città e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall’artista Stefano Rossetti. Quindi una selezione di prototipi realizzati nell’ambito delle ultime edizioni di Design Competition, su temi quali la casa, l’aria aperta, il benessere della persona e i giochi per bambini con attenzione all’etica, all’estetica, alla sostenibilità e alla qualità del vivere quotidiano. Infine ecco «Darsi», mostra internazionale d’arte contemporanea che spazia dalla pittura, al disegno, alla scultura, alla fotografia, e «Rethink!», un convegno promosso da Politecnico di Milano e Leftl con workshop e dibattiti.

