Fuori dalle discoteche con la droga dello stupro

All’alba davanti ai locali di via Toffetti con un flaconcino di Ghb, sostanza stupefacente meglio nota come "droga dello stupro". Alle 6.30 di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un quarantasettenne italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio. Portato alla caserma Montebello di via Monti, l’uomo ha avuto una crisi di panico: i militari hanno chiamato i sanitari di Areu, che hanno accompagnato il quarantasettenne al Fatebenefratelli per una visita; con lui c’erano anche i carabinieri, che l’hanno piantonato fino alla fine del controllo medico per poi riportato in camera di sicurezza. Sotto sequestro sia il Ghb che i 345 euro che l’uomo aveva in tasca.