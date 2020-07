Milano, 4 luglio 2020 - Verso le 20 di ieri sera, venerdì 3 luglio, la polizia di Stato è intervenuta presso la chiesa di piazza Santo Stefano dove un 28enne rumeno, in stato di alterazione, aveva interrotto la funzione religiosa in corso sbraitando insulti verso parroco e fedeli. Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno indagato il 28enne per il reato di disturbo di funzione religiosa e molestie.

