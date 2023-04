Funzionari in fuga Il posto fisso non fa più gola

L’ufficio che scotta, sono più di uno i funzionari comunali che in questi ultimi anni si sono dimessi dal ruolo di responsabile finanziario del Comune. È notizia di questi giorni che anche l’ultimo arrivato nel 2022, dottor Alfredo Malgieri, lascia l’incarico a meno di un anno dalla partenza del collega dottor Vincenzo Mulè. Un cambio, l’ennesimo, che fa registrare il quarto avvicendamento in quattro anni in quella mansione. L’ente pubblico pare, dunque, abbia difficoltà a mantenere un rapporto lavorativo per lungo periodo con ragionieri incaricati alla gestione dei conti della cassa comunale. Una questione che però, fanno sapere dal Comune, non è imputabile all’Amministrazione comunale ma è da leggere in un quadro più generale in cui il posto fisso nella Pubblica Amministrazione non fa più gola. "È un lavoro complicato - spiega Fabrizio Brambilla (nella foto), segretario generale del Comune - il tema su cui dibattere è quello della responsabilità che gravano su queste mansioni, realtà che spaventano e che influiscono sulla scelta di non fare concorsi che, infatti, non sono più gettonati come un tempo". Si predilige il mercato libero non più il posto fisso. "Il mercato privato - continua - offre di più della Pubblica Amministrazione a ragionieri e tecnici. L’ambizione per i maggiori compensi porta i giovani a fare scelte diverse da quello dell’inserimento in un organico della Pubblica Amministrazione". Ragionieri dimissionari pronti ad essere rimpiazzati mentre si cancellano figure come quelle degli operai comunali. Raggiunto il diritto alla pensione, infatti, gli operai comunali non sono più stati sostituiti con nuove assunzioni. "L’Amministrazione - conclude il segretario generale - ha valutato di non rimpiazzare ma affidare con appalti i lavori di manutenzione della città". S.D.