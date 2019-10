Milano, 7 ottobre 2019 - I funerali di Giorgio Squinzi nel Duomo di Milano si conclusi con un lungo applauso, che ha accompagnato l'uscita del feretro. L'ex presidente di Confindustria e amministratore unico di Mapei, scomparso il 2 ottobre a 76 anni dopo una lunga malattia, sarà sepolto nella cappella di famiglia a Pero. Durante la cerimonia, celebrata da monsignor Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano (l'omelia è stata pronunciata dall'Arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo), il tenore Vittorio Grigolo ha eseguito un brano dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Monsignor Borgonovo, che ha parlato di ''un tributo dovuto'' e di ''un debito nei confronti di un fratello''. "Ricordiamo un amico che ha condiviso il cammino della Veneranda Fabbrica del Duomo, una persona su mille lascia un buon nome quando muore e questo è il caso", ha detto Borgonovo durante l'omelia.

Al rito funebre, visibilmente commossi, hanno partecipato numerosi esponenti dell'imprenditoria, della politica e dello sport. Tra i presenti anche Romano Prodi, Pierferdinando Casini, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, l'ex presidente Emma Marcegaglia, Fedele Confalonieri, Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, il presidente della Sampdoria Ferrero. Presente anche la squadra del Sassuolo con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, oltre a ex come Alessandro Matri, Francesco Acerbi e l'allenatore Eusebio di Francesco. Squinzi ha lasciato la moglie Adriana e i due figli Marco e Veronica, che lavorano nell'azienda di famiglia. Nel duomo, gremito di persone, tanti gonfaloni di Comuni, di Lombardia e Emilia Romagna e delle squadre di calcio di serie A e B.

Numerose le testimonianze di chi ha conosciuto e lavorato con Squinzi

"E' stato un grande imprenditore, una grandissima persona di sport che ha fatto bene nel calcio, nel ciclismo. Faceva le cose e le faceva bene".

Ha detto Urbano Cairo. "Uno dei suo motti era 'famiglia povera, azienda ricca' - ha proseguito il presidente del Torino - Era una persona che non sottraeva risorse all'azienda, anzi reinvestiva".

"Il dottore era una persona fantastica, un uomo semplice. Il suo ricordo resterà indelebile"

Ha ricordato l'attaccante del Brescia, Alessandro Matri. "Mi aveva accolto in un periodo calcisticamente non facile per me. Con poche parole trasmetteva valori importantissimi e una forza incredibile. Non ha mai fatto pesare la propria malattia, spesso era lui a tirare su noi nei nostri momenti difficili".

"Squinzi è stato un grande uomo e anche un grande papà dal punto di vista di Confindustria. Mancherà a tutti"

Così lo ha ricordato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Gian Francesco Menani, sindaco della cittadina emiliana, ha indetto per oggi il lutto cittadino, raccomandando "un comportamento consono alla giornata di lutto, astenendosi da attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento in contrasto con il decoro urbano e la finalità dell’ordinanza stessa". Suggerito anche un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici e privati, nelle attività produttive e nelle abitazioni. Serrande abbassate in centro storico alle 14.45, in concomitanza con l’inizio delle esequie. Un attaccamento viscerale quello di Squinzi ai territori dell'entroterra emiliana, tanto da costruire un nuovo stadio, il "Mapei Stadium", per disputare le partite interne del Sassuolo. Proprio nella casa dei neroverdi sarà organizzato un ricordo speciale da parte dei tifosi prima della partita contro l'Inter. domenica alle 12.30.

Stamattina, in via dell'Astronomia a Roma, il ricordo del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in occasione della presentazione del rapporto sulle previsioni del centro studi. "Giorgio Squinzi è stato un grande imprenditore, uno dei padri nobili dell'industria italiana. Lungimirante e tenace nella vita d'azienda, nelle sue imprese sportive come in Confindustria - ha detto Panucci alla platea - Noi tutti lo ricordiamo per la forza, la determinazione e la passione con cui ha interpretato la missione di rappresentare le imprese italiane".