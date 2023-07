Funerale di Leonardo Ciolino a Cassina de' Pecchi: Domani l'Addio al 46enne Morto Schiacciato dal Furgone

Sarà domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Cassina de’ Pecchi il funerale di Leonardo Ciolino, il 46enne morto venerdì 14 luglio a Milano schiacciato dal suo stesso furgone. Residente a Cassina, lascia una moglie e un bambino. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma in base ai primi rilievi l’uomo, tecnico della ditta Felma Srl che si occupa di tecnologie per la sicurezza, aveva parcheggiato il suo mezzo di 3 tonnellate su una piccola rampa in un parcheggio di via Gallarate a Milano. Per motivi ancora sconosciuti il furgone è scivolato all’indietro e Ciolino avrebbe cercato di fermarlo, finendo travolto. "Una persona generosa, viveva per la moglie e il figlio. Competente e serio nel lavoro. Appassionato di judo e basket. Perdiamo un grande uomo", così lo hanno ricordato gli amici.

Marianna Vazzana