Fuga in contromano sull’A7, narcos dei boschi arrestato dai carabinieri

Hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri, percorrendo contromano un tratto di A7 fino a viale Famagosta. Un lungo inseguimento concluso in piazza Maggi, dove la Volkswagen Passat si è schiantata contro il guard rail. I due marocchini di 29 e 33 anni a bordo dell’auto sono stati arrestati dai militari del Nucleo Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale. E dagli accertamenti è emerso il motivo della fuga ad alta velocità, che ha messo a rischio la vita di passanti e altri automobilisti. Il 29enne Anas Khouja, infatti, è considerato un "esponente di spicco del traffico di droga nei boschi dell’area prealpina", ed era sfuggito a uno dei blitz contro lo spaccio nell’Alto Varesotto nascondendosi fra le piante.

A suo carico pendeva un decreto di fermo emesso lo scorso 31 ottobre dalla Procura di Varese, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Probabilmente proprio per evitare la cattura aveva cambiato raggio d’azione, spostandosi su Milano. Una fuga dalla giustizia che si è conclusa la notte fra sabato e domenica. Attorno alle 4 la Passat ha forzato, con una improvvisa accelerazione, il posto di controllo dei carabinieri in via San Giusto. La fuga dell’auto è proseguita fino all’imbocco della tangenziale Ovest, dove ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia, percorrendo il tratto autostradale dell’A7 in contromano fino a viale Famagosta. Quando l’auto si è schiantata contro un guard rail in piazza Maggi i due uomini a bordo hanno cercato di darsi alla fuga a piedi. Infine sono stati bloccati. Il più giovane dei due (anche il 33enne è persona nota alle forze dell’ordine) era sfuggito all’operazione Maghreb, una imponente attività di perlustrazione dei boschi del Varesotto condotta dall’Arma, con il supporto dei Cacciatori di Calabria e Sardegna. È stato identificato grazie anche alle testimonianze di alcuni tossicodipendenti, riportate nel fermo. A.G.