Frontale contro un camion Muore automobilista di sessantacinque anni

di Massimiliano Saggese

Ennesimo incidente mortale in questo anno nero nell’hinterland. Ci sono volute diverse ore prima di ripristinare la viabilità sulla strada Cerca dove ieri pomeriggio si è verificato un gravissimo frontale. Pesante il bilancio con un morto e un ferito in codice giallo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un bilico e un’autovettura, una Nissan Qashqai. La vittima, un uomo di 65 anni residente in zona che alla guida dell’auto, è deceduto sul posto.

L’auto dopo lo schianto con il pesante automezzo è finita in un fossato con la parte anteriore ridotta a un ammasso di lamiere, tanto che per estrarre il conducente dall’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso inviati dalla centrale operativa di Milano. Medici e paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Ha avuto bisogno delle cure mediche anche il conducente del bilico, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Predabissi di Melegnano. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente, avvenuto quando mancavano pochi minuti alle 15. L’auto e il Tir si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso. Un impatto talmente violento che anche il pesante automezzo è finito con la motrice fuori strada ed è stato pesantemente danneggiato tanto che perdeva carburante dal serbatoio, motivo per il quale quando sono intervenuti i vigili del fuoco, dalla zona sono stati fatti allontanare tutti i presenti. Non è ancora chiaro se lo scontro sia avvenuto per un tentativo di sorpasso o per un malore del conducente dell’auto. Per consentire le operazioni di soccorso la Cerca è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alle 18. Solo allora la situazione è tornata lentamente alla normalità. Le strade della metropoli ogni giorno purtroppo si colorano di rosso sangue a causa dell’incredibile numero di incidenti stradali. E proprio la Cerca è una delle strade teatro di molti sinistri.