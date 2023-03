Frode fiscale e supermercati Le società versano 123 milioni

L’inchiesta ha consentito di recuperare nelle casse dell’Erario, allo stato attuale, una somma complessiva di circa 123 milioni di euro, per una presunta maxi frode fiscale, con 1,8 miliardi di euro di fatture false e un’evasione Iva da 260 milioni, per la quale tra gli indagati figurano anche le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, e Miti, che opera nel campo del “personal care“. La Procura di Milano ha chiuso l’indagine, coordinata dai pm Stefano Civardi e Nicola Rossato, nei confronti di 34 persone accusate di associazione a delinquere e frode fiscale, e di 7 società, ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. A ciò si aggiungono le 8 persone, finite ai domiciliari lo scorso settembre, e nei cui confronti il gip di Roberto Crepaldi, tre mesi fa ha disposto il processo con rito immediato. Di questi in sette hanno scelto l’abbreviato e uno il patteggiamento. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf hanno permesso di scoprire una frode carosello Iva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) che, si ipotizza, sia stata commessa mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture false per 1,8 miliardi di euro da parte di una rete di società italiane ed estere e di quantificare l’evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto da parte delle società coinvolte per un importo pari ad oltre 260 milioni di euro. In tale contesto, si legge in una nota del procuratore di Milano Marcello Viola, lo scorso settembre, è stata eseguita una ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (arresti domiciliari e divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) emessa dal gip Crepaldi nei confronti di 13 persone.

Lo stesso giudice ha poi disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, pari all’ammontare dell’evasione, nei confronti di 15 società e delle persone fisiche indagate e infine il giudizio immediato per 8. Dei 123 milioni di euro destinati all’Erario, e recuperati sia a seguito di sequestro sia a seguito della completa definizione del debito erariale da parte delle principali imprese della grande distribuzione, circa 118 provengono da Gs e Auchan. Sulla stessa linea, altre società coinvolte, che si sono rivolte agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per “saldare“ il conto. Infine sono stati sottoposti a sequestro per equivalente anche beni immobili e beni mobili per un importo totale di circa 1.3 milioni di euro.