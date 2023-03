Fridays for future Mille studenti ecologisti “assaltano’’ il Pirellone: sì ai trasporti gratuiti

Un migliaio gli studenti ha preso parte al corteo promosso ieri mattina da Fridays for future in occasione dello sciopero globale per il clima. I manifestanti si sono riuniti alle 9.30 in piazza Cairoli e hanno attraversato il centro in direzione di piazza Duca D’Aosta.

Passando davanti a Palazzo Marino, gli attivisti hanno accusato il Comune di essere "il paradiso del green washing". I cori e i cartelloni erano a favore della giustizia climatica, contro l’alternanza scuola-lavoro e contro gli stereotipi di genere. All’altezza della fermata della metropolitana Montenapoleone, alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto “No Eni in uni’’, accendendo alcuni fumogeni.

Si sono registrati alcuni momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Alcuni giovani hanno lanciato del letame nei pressi di una ex sede Enel in via Broletto. Dopo, altri manifestanti, quando si trovavano ormai in piazza della Scala, si sono diretti bombolette spray in mano verso la storica sede della Cariplo, oggi Intesa Sanpaolo. La Polizia è intervenuta bloccandogli la strada.

All’arrivo in piazza Duca d’Aosta, gli studenti del corteo Fridays for future hanno preso di mira Palazzo Pirelli. Due manifestanti si sono arrampicati sulla cancellata dell’ingresso che dà sulla piazza, accendendo altrettanti fumogeni. Un gruppetto di attivisti ha poi esibito uno striscione con scritto che "il trasporto pubblico è ad un binario morto", mentre le forze dell’ordine in tenuta antisommossa si sono schierate davanti alla cancellata.

"Oggi il nostro corteo aveva l’intento molto chiaro di andare alla Regione a parlare con chi ci dovrebbe rappresentare", ha detto uno dei promotori al megafono. Ciò che chiedono al Consiglio regionale è "un trasporto pubblico efficiente" e che sia "gratuito". A terra hanno ricreato delle rotaie con un cartello di sbarramento e un gruppetto di manifestanti vi si è seduto intorno.