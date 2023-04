Frecciarancio: 26 milioni o addio tram

Il tram Milano-Limbiate è a rischio perché il Governo non ha ancora reso disponibili i 26 milioni di euro necessari a coprire gli extracosti del progetto. Se non arriveranno indicazioni entro il prossimo 30 giugno c’è il rischio che di milioni per finanziare la riqualificazione della linea alla fine ne vengano a mancare 85. A lanciare l’allarme è il Comune di Milano, che ha inviato una lettera a tutte le amministrazioni comunali interessate dalla tratta (Cormano, Paderno Dugnano, Varedo, Senago e Limbiate), oltre che a Città Metropolitana, alla Provincia di Monza e a Regione Lombardia e, per conoscenza, anche al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Comune di Milano ricorda di avere già formalmente chiesto al Governo la copertura dei 26 milioni necessari a rimediare alla lievitazione dei costi del maxi progetto di riqualificazione, che a oggi, per una tratta di circa 13 chilometri – dall’ex Ospedale di Mombello fino al capolinea di corrispondenza con la linea 3 della metropolitana alla Comasina – ha raggiunto un costo complessivo stimato di 179 milioni di euro, di cui attualmente finanziati 153,22 tra Stato (107,84) e Regione e Comuni (45,38).

"Appare del tutto evidente – si legge nella lettera inviata dal Comune di Milano – che non avendo avuto alcun riscontro in merito al finanziamento degli extracosti di 26 milioni di euro, non vi siano i tempi necessari per bandire la gara e stipulare il contratto con l’aggiudicatario della stessa entro il termine delle obbligazioni giuridicamente vincolanti più prossima del 30 giugno".

Proprio l’avvio della gara d’appalto è tra i requisiti per poter ricevere la prima tranche di finanziamenti che scade il prossimo 30 giugno. Ma la mancata proroga di questa scadenza, sottolineano da Milano, comporterebbe la perdita dei 59 milioni di euro di fondi, che, sommati ai 26 di extracosti, porterebbero il fabbisogno finanziario dell’opera a 85 milioni di euro. Sarebbe l’ennesima beffa per un intervento di riqualificazione del trasporto pubblico che è ormai atteso da oltre 12 anni e ha già subito lo ’scippo’ di una parte dei finanziamenti per la realizzazione di Expo 2015.

Gabriele Bassani