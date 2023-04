Frassinetti nella scuola di Fausto Il fratello: è ora di riaprire il caso

di Nicola Palma

Stavolta non c’è nessuno a contestarla, anche se la polizia monitora comunque la strada. La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti arriva da sola in auto qualche minuto prima delle 9, posteggia nel parcheggio interno ed entra nel liceo Brera per ricordare Fausto Tinelli. A ventuno giorni dalla commemorazione al Molinari di Sergio Ramelli, il militante diciottenne del Fronte della Gioventù ucciso a colpi di chiave inglese nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia, l’esponente di Fratelli d’Italia fa lo stesso all’artistico di via Hajech, deponendo un mazzo di fiori sotto la targa (che lei stessa da assessore provinciale all’Edilizia scolastica fece affiggere nel 2005) in memoria di un altro diciottenne, assassinato in via Mancinelli il 18 marzo 1978 con l’amico coetaneo Lorenzo "Iaio" Iannucci.

Con lei la preside Emilia Ametrano, una decina di alunni e il fratello di Fausto, Bruno, che rilancia ancora una volta la battaglia per la verità che lui e la madre Danila Angeli portano avanti da quasi mezzo secolo per trovare mandanti e sicari di un delitto rimasto senza colpevoli (dopo l’archiviazione degli indagati): "Se si riesce a mantenere la memoria viva sull’omicidio di Fausto e Iaio, magari è utopico ma noi familiari crediamo ancora in un processo per avere giustizia. Perché si sa tutto: chi sono gli esecutori materiali si sa, basta solo la volontà di riaprire il caso. Sono passati 45 anni e ancora non abbiamo avuto giustizia. Ringrazio le istituzioni, qualsiasi sia il colore: strisce, quadretti, rosso, bianco o nero". Bruno fa sapere che sta lavorando "per aprire una commissione che dopo quarantacinque anni possa far luce" su quanto accaduto quella sera: "Chi conosce la storia – insiste – sa come sono andati i fatti, sa i depistaggi e sa tutto quello che abbiamo subìto. Quarantacinque anni sono tanti, ne abbiamo subìte di ogni: sarebbe ora che qualcuno facesse qualcosa per questi due ragazzi uccisi a 18 anni, al di là della politica".

Un omicidio che "mi colpì moltissimo – aggiunge Frassinetti –. Era stato appena rapito Moro, era un periodo particolare, frequentavo Giurisprudenza all’università e mi colpì tantissimo vedere questi ragazzi così impegnati nel sociale". Tornando al presente, la sottosegretaria si tiene alla larga dalle polemiche: "Non voglio parlare di storia né di fascismo: sono qui per commemorare Tinelli, questo gesto parla da solo delle mie sensibilità contro ogni violenza". E a chi le chiede una replica alle frasi del sindaco Giuseppe Sala sulla presunta intenzione del governo Meloni di "portare indietro l’Italia" Frassinetti risponde: "Mi auguro proprio di no e questo gesto va completamente in senso contrario: non penso proprio che si voglia tornare agli anni Settanta, c’erano contesti sociali e politici diversi. Oggi il governo è qui a commemorare questo ragazzo di sinistra, del Leoncavallo, che è stato ucciso. Prendiamolo come uno spunto positivo, invece di andare a cercare sempre cose che dividono".