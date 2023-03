Frassinetti al Molinari: presidio dei collettivi

Non si placano le polemiche per la partecipazione del sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti alla commemorazione per Sergio Ramelli che si terrà domattina all’istituto tecnico Molinari. Dopo la presa di posizione dei docenti contro la decisione del preside Davide Bonetti, ieri la rete di collettivi "Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale" ha annunciato che "a partire dalle 7.30" prenderà parte, "insieme ad alcuni lavoratori della scuola", a un presidio "per ribadire la nostra contrarietà alla presenza strumentale e di parte della deputata Paola Frassinetti". Il motivo è legato al profilo politico dell’esponente di Fratelli d’Italia: "Come può tale personaggio fare lezioni di storia agli studenti?".