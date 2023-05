Fra scrittura e pittura Un dipinto di Vigevano francobollo celebrativo dell’Ordine dei giornalisti

di Alessandra Zanardi

L’evoluzione della stampa dai caratteri mobili di Gutenberg alle macchine da scrivere fino alle moderne tecnologie, che permettono la circolazione delle notizie in tempo reale e in ogni parte del mondo. Motore del meccanismo è il giornalista che, se impossibilitato ad arrivare alla verità, si sente come in ostaggio. Dal dipinto Allegoria sul mondo dei giornali, realizzato nel 2009 dal giornalista e pittore sandonatese Luigi Vigevano e da allora affisso nella sede nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in via Sommacampagna a Roma, è nato ora un francobollo celebrativo della legge istitutiva dello stesso Ordine dei giornalisti, della quale ricorre quest’anno il 60esimo anniversario. Il dovere della verità è lo slogan impresso sul francobollo, "un imperativo più che mai attuale in tempi di fake news e iper-velocità dell’informazione", dice Vigevano, classe 1941. "Scrivere e dipingere sono attività simili: entrambe richiedono la capacità di cogliere l’essenziale e, al tempo stesso, osservare i dettagli". Apprendista per 14 anni nello studio di un pittore, Vigevano ha realizzato diverse tele. Comprese due "deposizioni" per altrettante chiese milanesi. "Una delle due si trova in via Kant. Davanti a questo quadro, nel 1983, s’inginocchiò Papa Giovanni Paolo II, in visita a Milano". "Quando ho deciso di realizzare Allegoria sul mondo dei giornali era già in atto la transizione verso il digitale. “Così le nuove generazioni potranno capire come si è evoluto il mondo dell’informazione”, ho pensato. E allora ho trasposto sulla tela attrezzature e strumenti che un tempo rappresentavano le avanguardie del mestiere e ora sono diventate archeologia industriale". Nel dipinto è raffigurato anche un tram, "omaggio al mondo dei lavoratori che ogni giorno si spostano e, spesso, diventano protagonisti delle notizie. Un tempo c’era più spazio per la riflessione. Ai giovani cronisti dico: ribellatevi alle paghe da fame".