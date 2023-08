Fra denunce e vecchi guai L’incubo delle case Aler "Ascensore e fogne ko ma l’affitto è di 700 euro"

di Francesca Grillo

Nuove segnalazioni e vecchi problemi. Non hanno pace i residenti di via Volta al civico 13 che da tempo lamentano diverse criticità. Sono le case di proprietà Aler, a cui i residenti hanno inoltrato diverse lamentele e richieste di intervento negli anni. L’ultimo riguarda, ancora una volta, l’ascensore che ha smesso di funzionare intorno al 18 luglio. "Abbiamo chiesto come sempre di intervenire perché qui ci sono famiglie con bambini piccoli, anziani e disabili – raccontano i cittadini –, ma ancora attendiamo risposta". Aler ha spiegato che il problema "è dovuto al guasto di due schedine presenti sulle bottoniere di due piani. Sono da ordinare alla ditta che se ne occupa e ci vorranno una decina di giorni prima che possano arrivare". Nel frattempo, le famiglie con le carrozzine devono fare cinque piani a piedi, gli anziani, complice anche il caldo, non riescono a fare le scale e i disabili sono intrappolati in casa. I gravi disagi per i residenti sono stati segnalati ad Aler anche dal consigliere regionale del M5S Nicola Di Marco che attende risposta dai vertici, così come il sindaco Stefano Martino Ventura che ha contattato il referente di zona per richiedere un intervento urgente. "Ci sono arrivate ulteriori spese da pagare, il nostro affitto non è basso, siamo sui 700 euro al mese per avere ascensori rotti, problemi ai citofoni, alle fognature, ai cancelli – elencano i residenti –. A un aumento delle spese non è corrisposta alcuna manutenzione o intervento per risolvere situazioni critiche. Dicono che hanno poco personale e fanno fatica a stare dietro a tutte le situazioni ma noi abbiamo bisogno di risposte". "Anche il nostro ascensore - aggiunge un altro inquilino, Fabio Bandi - è guasto e non viene riparato. Senza considerare quando c’è stato il nubifragio, con il blocco delle pompe delle fognature e i guasti alla rete elettrica. Non avevamo neanche le luci di emergenza perché non sono mai state montate e un signore è caduto dalle scale facendosi male". Insomma, le criticità sono molte e gli inquilini esasperati: "Paghiamo l’affitto - ribadiscono -, ma non abbiamo attenzione. Vogliamo interventi concreti che ci facciano vivere in sicurezza".