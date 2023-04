Fpt Industrial, il caso alla Camera "Le istituzioni trovino una soluzione"

di Roberta Rampini

"I lavoratori stanno subendo un’odissea, le istituzioni trovino una soluzione". Arriva a Roma, tra i banchi della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, la vicenda dei 45 lavoratori della Fpt Industrial - Gruppo Iveco di Pregnana Milanese. Si tratta degli ultimi operai rimasti nello stabilimento dopo il trasferimento delle attività produttive a Torino a giugno 2020 e delle attività di logistica nel 2021. Il prossimo 1° maggio alla scadenza del secondo anno di cassintegrazione gli operai saranno licenziati salvo il caso in cui accettino la proposta di ricollocazione in altre sedi del gruppo o si trovino soluzioni alternative. Per evitare che gli operai restino in mezzo a una strada senza lavoro e senza stipendio l’onorevole del M5S Valentina Barzotti ha presentato un’interrogazione alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali sollecitando un impegno delle istituzioni. "Le scelte imprenditoriali fin qui perpetuate sono avvenute a totale discapito dei lavoratori e delle lavoratrici del sito di Pregnana Milanese - spiega l’onorevole -. Dopo tre anni questi operai sono ancora in totale balia dell’azienda. L’intento di rendere più attrattivo il sito, al fine di incentivare investitori esterni a rilevare l’aria non si è concretizzato. Chiedo alla ministra se è a conoscenza di quanto sta succedendo e cosa intenda fare". La procedura di licenziamento collettivo è stata aperta lo scorso 10 febbraio nei confronti di 80 operai. In questi due mesi alcuni di loro hanno accettato la proposta di trasferimento in altri stabilimenti del gruppo o si è aperta la possibilità di andare in pensione. Ma non basta, servono soluzioni per tutti. Lo scorso 21 marzo in Regione Lombardia si è aperto il tavolo trattativa con coordinamento sindacale della Fim Fiom e Uilm e l’azienda. "A nostro avviso il sito merita di essere riqualificato. Non appena le commissioni regionali saranno operative torneremo a far pressione in Commissione Attività produttive, attraverso atti, affinché il consiglio regionale ponga la massima attenzione sulla vicenda - dichiara Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia -. Questi lavoratori hanno già subìto una vera e propria odissea, adesso è il momento che le Istituzioni trovino una soluzione". Ftp Industrial e Regione hanno chiesto tempo per rispondere alle richieste delle parti sociali, c’è stata una disponibilità a individuare ulteriori strumenti per facilitare formazione e inserimento in altre aziende del territorio. Ora servono fatti concreti.