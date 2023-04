Fpt Industrial, firmata l’intesa "Ma il ricollocamento non rimanga sulla carta"

Opportunità di ridistribuzione nelle altri sedi del Gruppo, incentivi all’esodo e un percorso di ricollocamento per gli ultimi 63 dipendenti. Questo, in sintesi, quanto prevede l’accordo sottoscritto giovedì sera tra sindacati, azienda e Regione Lombardia, capitolo finale della vertenza sulla chiusura dello stabilimento Fpt Industrial – Iveco Group di Pregnana Milanese. L’azienda dove lavoravano 260 dipendenti e si producevano motori marini nell’ottobre 2019 ha presentato il piano industriale che prevedeva il trasferimento delle attività produttive a Torino a giugno 2020 e qualche mese dopo anche l’attività di logistica, motivando la decisione con la necessità di ridurre i costi. Dopo due anni di cassa integrazione, lo scorso febbraio ha aperto la procedura di licenziamento per gli ultimi 63 dipendenti. "Abbiamo raggiunto un importante risultato – ha commentato l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro, Silvia Tironi – a conclusione di un lungo percorso che Regione Lombardia ha seguito con grande attenzione sin dal 2019. I lavoratori saranno accompagnati anche tramite le azioni di politica attiva del lavoro disponibili sul territorio lombardo con il coinvolgimento degli enti provinciali e dei centri per l’impiego. Questo però – ha concluso l’assessore – non basta. Pur ringraziando azienda e sindacati che, con il supporto di Regione Lombardia, hanno collaborato per salvaguardare il più possibile l’occupazione, ora è fondamentale, attraverso i centri per l’impiego e la rete degli operatori accreditati, sostenere queste lavoratrici e questi lavoratori non solo con gli strumenti e le misure di politica attiva disponibili, ma anche con interventi sociali in collaborazione con il Comune, affinché tutti possano rientrare nel mondo del lavoro". Il coordinamento sindacale della Fim Fiom e Uilm al tavolo della trattativa, giovedì pomeriggio, ha molto insistito affinchè ci fosse da parte di Regione un impegno concreto: "Dal 1° maggio in poi, quando scatteranno i licenziamenti, è necessario mettere in campo percorsi per favorire la ricollocazione degli ultimi lavoratori, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e monitorando nei prossimi mesi i risultati ottenuti. Finora purtroppo i percorsi fatti non sono andati a buon fine", dice Marco Giglio, segretario generale della Fim Cisl Milano Metropoli. Roberta Rampini