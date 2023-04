Fototrappola incastra “inquinatore seriale”

Da tempo era solito venire a Cinisello per sversare abusivamente acqua sporca, in particolare quella usata per conservare il pesce fresco. I residenti di via Pizzi continuavano a segnalare gli odori molesti, ma i sopralluoghi sul posto davano sempre esito negativo: per strada non veniva ritrovato nulla. È grazie alle fototrappole (nella foto) che la polizia locale ha individuato un italiano che scaricava abitualmente dal proprio furgone i contenitori di acqua di scarto a bordo strada. Il proprietario del mezzo è stato così identificato e sanzionato grazie alle riprese rese disponibili dai dispositivi installati in città. "Strumenti di grande utilità per la polizia ambientale", commenta l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello.