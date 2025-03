Milano, fotografo derubato ritrova l’attrezzatura grazie ai social: il ladro teneva in casa droga e una serra di marijuana

Milano – Una semplice pausa caffè si era trasformata in un incubo per un fotografo milanese, vittima di un furto lo scorso 17 febbraio. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in via Pirelli prima di uno shooting, ma al suo ritorno aveva trovato il bagagliaio forzato e l’attrezzatura fotografica, del valore di 4mila euro, scomparsa. Obiettivi, lenti, cavalletti e apparecchi professionali erano stati rubati.

Annuncio sospetto e indagini

Il fotografo aveva pubblicato un annuncio su alcune pagine social utilizzate dai professionisti del settore e qualche settimana dopo, una segnalazione lo aveva portato a notare un annuncio sospetto: le immagini mostravano apparecchiature molto simili alle sue. L’uomo ha subito contattato gli agenti del Nucleo investigativo della Polizia locale di Milano, che hanno avviato le indagini.

La scoperta a Monza

Gli investigatori hanno chiesto al venditore ulteriori immagini dell’attrezzatura e, grazie ad alcuni dettagli, erano riusciti a identificarlo. La pista ha condotto a Monza, dove la polizia ha perquisito un bar pasticceria collegato a un box e a una taverna seminterrata. Qui gli agenti hanno trovata tutta la refurtiva, pronta per la vendita. Ma la sorpresa non è finita: all’interno dei locali hanno scoperto anche una serra con piante di marijuana, identificate con nomi come “Gorilla” e “Strawberry”. C’era persino un'agenda con dettagli sulla coltivazione e i proventi del 2024.

Sequestro e arresto

Con il supporto dell’unità cinofila, la perquisizione era stata estesa alla residenza dell’uomo, un italiano nato nel 1971. Qui sono stati trovati quantitativi di droga, tra cui hashish, marijuana e cocaina, nascosti in diverse stanze. Complessivamente, gli agenti avevano sequestrato 400 grammi di stupefacenti e strumenti per il confezionamento e lo spaccio. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza con le accuse di ricettazione e spaccio.