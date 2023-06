Forze dell’ordine in campo Villaggio Ambrosiano “sorvegliato speciale”

di Laura Lana

Un "punto di sosta" per le forze dell’ordine è stato attivato al Villaggio Ambrosiano, dove negli ultimi tempi si sono verificati più episodi illeciti. "Come Comune abbiamo raggiunto un accordo con i carabinieri e con la Guardia di Finanza per avere degli uffici mobili su una parte di città particolarmente problematica - spiega il sindaco Ezio Casati -. Inoltre, la Tenenza di Paderno potrebbe crescere di unità: per questo il Comune farà degli interventi in caserma, soprattutto per migliorare e implementare le camerate". Numero di telecamere aumentate in città, in particolare nei parchi pubblici, polizia locale quasi al completo nonostante un forte turnover da fronteggiare, e con un doppio turno fisso per allungare la presenza dei ghisa sul territorio, tavolo interforze, le azioni di questi anni dell’amministrazione in materia di sicurezza. "Si svolgono frequenti riunioni per condividere situazioni di criticità segnalate o di cui veniamo a conoscenza affinché ogni forza può capire dove e come intervenire. Una collaborazione che sta dando i suoi frutti. Abbiamo lavorato sulla cultura della legalità, rivolta principalmente ai giovani. Prima della pandemia abbiamo chiesto al Prefetto sostegno per la sicurezza e anche in ambito sociale: alcuni interventi sono stati eseguiti e altre sono in via di definizione". Azioni ritenute inefficaci da alcuni quartieri, come il Villaggio Ambrosiano, e dall’opposizione, che parlano invece di un allarme crescente soprattutto per spaccio e risse. Solo poco più di un mese fa, in pieno centro, i carabinieri erano dovuti intervenire per una maxi rissa all’alba in pieno centro tra bande di albanesi ed egiziani. "Rilanciamo la richiesta, bocciata in passato dal sindaco, di istituire una commissione speciale sulla sicurezza e di creare di un’unità cinofila nella polizia locale, anche in consorzio con altri comandi - commenta Annunziato Papaleo, consigliere della Lega -. Siamo di fronte a un susseguirsi di episodi di violenza dal luglio 2019 a oggi". L’operazione "Case sicure" con l’arresto stranieri specializzati in furto di appartamenti che coinvolgeva molti padernesi, l’arresto di un pusher davanti alla stazione che riforniva droga agli studenti, la scoperta di un laboratorio di contraffazione di stupefacenti dove veniva coltivata marijuana a Calderara.