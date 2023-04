"Forse ha pagato proprio la sua integrità morale"

Cordoglio e sconcerto. È questo il clima che si respira sul territorio all’indomani della morte di Antonio Novati. La gente s’interroga su cosa possa essere successo all’anziano commercialista di Melegnano, nella speranza che le indagini sul suo aggressore possano arrivare presto a una svolta.

"Persona per bene, la sua reputazione era irreprensibile. Sul suo conto, mai una chiacchiera. Difficile pensare che potesse avere dei nemici – è il commento di Enrico Lupini, consigliere comunale a Melegnano, che in passato è stato cliente di Novati –. È stato il mio commercialista per anni, quando ero titolare di un’agenzia di viaggi a Milano, insieme a mio figlio. Sul lavoro era molto rigoroso. Lo si vedeva spesso in chiesa". "Una persona come lui aveva di certo molti contatti – prosegue –: chissà, magari si è imbattuto in qualche avventuriero degli affari, o personaggio senza scrupoli. Quello che gli è successo lascia senza parole".

Basito anche l’ex sindaco di Vizzolo Predabissi Mario Mazza, che a sua volta conosceva la vittima. "Le ragioni di quanto accaduto vanno a mio avviso ricercate nella sua integrità morale: forse non ha voluto piegarsi a qualche strana dinamica e ha pagato per questo – sono le sue parole –. Mi auguro che gli inquirenti riescano al più presto a dare un volto al responsabile: si tratta di una persona che presumibilmente conosceva bene la zona, dove poi è stato ritrovato il corpo".

Il punto dov’è stato rinvenuto il cadavere si trova a più di 20 chilometri da Melegnano, in direzione Sud. C’è da chiedersi cosa ci facesse il 75enne in una zona così decentrata e se qualcuno gli avesse dato un appuntamento lì. Sul territorio e non solo, l’opinione pubblica sta seguendo con interesse gli sviluppi dell’indagine.

A.Z.