Fontana torna presidente d’aula (per un giorno)

Il forfait confermato da Vittorio Feltri (che va per gli ottanta ma s’è sentito "offeso" dalla regola che prevede che sia il consigliere più anziano presente in aula a presiedere il nuovo Consiglio regionale fino all’elezione del nuovo presidente) apre a un inedito assoluto, che andrà in scena al Pirellone domani 15 marzo, nelle fasi iniziali della seduta inaugurale della dodicesima legislatura. Perché il secondo in ordine anagrafico degli ottanta eletti il 12 e 13 febbraio è Attilio Fontana, che compie 71 anni tra due settimane ma soprattutto è stato contestualmente eletto presidente della Regione Lombardia. E per lui declinare (facendo scalare l’incarico, in ordine d’età, a Vittorio Sgarbi, ossimoricamente eletto coi Moderati) non sarebbe semplice: dovrebbe risultare almeno formalmente assente all’inizio della seduta. Essendo anche il nuovo governatore, è opportuno che invece ci sia. Così Fontana tornerà a sedersi, per il disbrigo delle procedure, al posto che ha occupato per sei anni, dal 2000 al 2006; unico consigliere, almeno in Lombardia, a essere eletto due volte presidente dell’aula, anche se al secondo giro lasciò dopo un anno per fare il sindaco di Varese.

Intanto i partiti si preparano al debutto al Pirellone, a cominciare dalla scelta dei capigruppo: dopo il Pd (Pierfrancesco Majorino) e Forza Italia (Fabrizio Figini), i 5 Stelle hanno confermato Nicola Di Marco (il solo dei 3 al secondo mandato, già capogruppo nell’ultimo anno), e la Lega ha votato all’unanimità Alessandro Corbetta. Anche gli assessori del Carroccio hanno indicato un capodelegazione: Claudia Terzi, confermata in Giunta anche se con la sola delega alle Infrastrutture.

La nuova Giunta si è riunita per la prima volta ieri, aggiornando i nuovi arrivati (la metà, ossia 8 assessori su 16 senza contare il vicepresidente Marco Alparone, che prima era sottosegretario, e dei 4 sottosegretari i due non ex assessori) sul Programma regionale di sviluppo da presentare al Consiglio entro 60 giorni. "C’è grande entusiasmo, voglia di fare e proporre nuove idee", ha commentato Fontana.Giulia Bonezzi