Fontana e Gallera chiedono di essere ascoltati, il Tribunale dei Ministri di Brescia decide entro fine luglio

Il governatore Attilio Fontana e il consigliere regionale Giulio Gallera, che era assessore al Welfare all’epoca dell’emergenza Covid, chiedono di essere ascoltati dal Tribunale dei Ministri di Brescia, dove sono state trasferite, per una questione procedurale, le posizioni loro e di altri undici indagati (tra i quali tecnici nazionali come Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro, Claudio D’Amario e l’allora capo della Protezione civile Angelo Borrelli) nell’inchiesta per epidemia e omicidio colposi che i pm di Bergamo hanno chiuso a marzo, dopo tre anni d’indagini alla ricerca di resposabilità per i morti della prima ondata in Val Seriana. A Brescia in scia all’allora premier Giuseppe Conte e all’allora ministro della Salute Roberto Speranza, che il 7 giugno sono stati archiviati dal Tribunale dei Ministri, su richiesta della Procura bresciana: per i giudici non c’è alcuna prova che istituire una zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro una settimana o dieci giorni prima della chiusura dell’Italia avrebbe evitato quattromila su seimila morti, come sostenevano i pm di Bergamo in base alla maxiconsulenza del microbiologo e oggi senatore del Pd Andrea Crisanti, né che l’applicazione del piano pandemico del 2006 fosse adeguata ad affrontare un’emergenza "di assoluta novità".

Sulle altre posizioni, il Tribunale dei Ministri dovrà decidere entro fine luglio, una volta ricevuto il parere della Procura di Brescia, e i difensori hanno tempo sino ad oggi per depositare memorie o chiedere che i loro assistiti siano sentiti. Jacopo Pensa e Federico Papa, gli avvocati del governatore anch’esso indagato per la mancata zona rossa, ieri hanno depositato l’istanza per l’interrogatorio. Guido Camera, legale dell’ex assessore Gallera, l’aveva fatto lunedì, depositando al Tribunale del Ministri e al procuratore di Brescia anche "una corposa memoria attraverso la quale abbiamo ricostruito analiticamente gli accadimenti della prima fase, chiarendo la catena di comando statale e regionale prevista dall’ordinamento, il ruolo che attribuisce all’assessore e, soprattutto, dando dimostrazione di tutte le azioni di sanità pubblica svolte tempestivamente da Regione Lombardia in pieno coordinamento con il Ministero della Salute e gli altri organi statali". Allegata c’è "una consulenza epidemiologica che attesta che Regione ha agito al meglio delle sue possibilità in quel contesto, una pandemia talmente grave ed eccezionale che può essere paragonata solo alla “spagnola” del 1918". Gi. Bo.