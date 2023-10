Fondi tagliati all’assistenza dei disabili, la Regione: “I voucher sono un risposta”

Non è stata la Regione ma lo Stato, quattro anni fa, a vincolare all’Isee la concessione del contributo mensile previsto per le famiglie che abbiano a carico una persona con gravissima disabilità, non autosufficiente (B1). E l’inserimento dell’Isee è stato deciso a fronte di un aumento delle diagnosi di disabilità. Detto questo, la Regione mette a disposizione voucher per l’assistenza infermieristica che prescindono dal reddito, quindi l’invito è a contattare l’Ats di Milano, e porterà avanti la richiesta dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Leps) che, se esaudita, consentirà di finanziare universalmente i servizi di assistenza.

Questa la nota inviata ieri a Il Giorno dall’assessore regionale alla Famiglia e alla Disabilità, Elena Lucchini, in riferimento al caso di Silvia Battini, costretta dal 2009 a convivere con la Sla e rimasta senza la B1 dal 2019 proprio a causa dell’Isee.

Ma senza il contributo regionale – ha denunciato Silvia in una petizione online, insieme al marito Nino Bucci – sta diventando sempre più difficile sostenere le spese per il personale di assistenza. Silvia ne ha bisogno 24 ore su 24, considerato che è allettata, respira e si nutre grazie a due apparecchi ai quali deve essere costantemente attaccata.

Due gli spiragli aperti da Lucchini: "Accanto alle risorse nazionali, la Regione mette a disposizione oltre 13 milioni di risorse proprie per attivare interventi sociosanitari mediante voucher che dall’anno scorso possono essere riconosciuti a seguito di valutazione multidimensionale senza tener conto della condizione economica della persona con disabilità gravissima. E dopo aver letto la storia di Silvia voglio ribadire l’impegno della Regione per l’introduzione dei Leps, che consentirebbe di superare il criterio dell’Isee".