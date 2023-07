Fondi per controllare la zona e limitare il caos dell’estate

Controlli tutta la notte e fino all’alba nei mesi estivi. I fondi stanziati da Regione Lombardia (50mila euro) per finanziare 2.500 ore di lavoro straordinario di notte e nei weekend per le polizie locali di Legnano e di altri 15 Comuni dell’Asse del Sempione nel milanese sono una boccata di ossigeno per i Comuni. I comandi delle locali in affanno, tra organici ridotti e casse senza risorse, faticano in estate ad aumentare le pattuglie. La Regione punta così a sostenere il controllo del territorio e dei comportamenti a rischio legati alla movida, in particolare: guida sotto l’effetto di alcol e droga, spaccio di stupefacenti, microcriminalità e degrado legati al consumo di sostanze tossiche. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai parchi e alle aree verdi per prevenire lo spaccio e gli episodi di microcriminalità. "Si tratta di un’opportunità per il Comune – dice il sindaco di Arese, Luca Nuvoli (nella foto) - perché permette di presidiare nelle ore notturne il territorio. È infatti uno dei limiti delle amministrazioni locali quello di non avere risorse per coprire gli straordinari degli agenti e, soprattutto, di non avere forze sufficienti per le coperture serali: quello del presidio congiunto ci dà di fatto la possibilità di ottimizzare i turni e arrivare ad controllo più efficace delle aree più a rischio". L’accordo siglato da Regione Lombardia comprende i comuni di Legnano (ente capofila), Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. Fresco di pubblicazione, agli amministratori servirà qualche giorno, per conoscere i benefici diretti su ciascun territorio.

Monica Guerci