Milano, 2 ottobre 2020 - E' stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, il presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, in cella dallo scorso luglio nell'ambito dell'indagine milanese su Lombardia Film.Commission e sui presunti fondi neri alla Lega. Si tratta di una decisione del gip Giulio Fanales, accogliendo la richiesta della difesa.

Il 62enne era in carcere dal 15 luglio, quando era stato fermato prima che tornasse in Brasile: in base alla ricostruzione dell'indagine, aveva raggiunto l'Italia dal Paese sudamericano in cui viveva, per esigere una somma di 50mila euro in cambio del silenzio con i giornalisti, essendo stato coinvolto nell'affare Lombardia Film Commission, architettato dagli altri due revisori vicini al Carroccio, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Come si legge nell'atto del giudice - che non ha concesso la libera uscita per due ore al giorno, come chiesto nell'istanza dal difensore Pennisi -, e' stata considerata positivamente la sua "proficua collaborazione con gli inquirenti, insieme alle dichiarazioni ammissive sulle sue responsabilita'"; in questo contesto il gip ha valutato anche "l'affievolimento della possibilita' di reiterazione del reato". Al momento anche gli altri tre principali indagati, si trovano ai domiciliari. Sostegni e' uscito dunque da San Vittore e proseguira' la misura cautelare nella sua residenza di Parma.