Grazie ai fondi del Pnrr, le scuole del Sud Milano "si mettono il cappotto". Alla media sandonatese Galileo Galilei sono in arrivo opere di efficientamento energetico per 1 milione 210mila euro. In agenda la posa del cappotto termico nel blocco delle aule, la sostituzione di tutti gli infissi esterni dell’edificio e l’installazione di valvole termostatiche ai caloriferi. Coperti da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i lavori partiranno a luglio per concludersi a gennaio 2024: questo il cronoprogramma stilato dal Comune, il bando di gara è già stato aggiudicato. "I lavori, in esterna, non comprometteranno lo svolgimento delle attività né della scuola né del centro diurno per i disabili (che ha sede nello stesso stabile, nda) - annuncia l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Mistretta -. Per definire i dettagli, si sono già svolti alcuni incontri tra l’ufficio tecnico del Comune, il dirigente scolastico e il direttore del centro disabili".

Secondo le stime, l’efficientamento dell’edificio permetterà un miglioramento delle prestazioni energetiche equivalente a un risparmio annuo di circa 17 tonnellate di petrolio. Con effetti positivi sulle casse del Comune, ma anche sull’ambiente. "Con fondi del Comune - aggiunge Mistretta - verrà finanziata la realizzazione di un murale sulla facciata della scuola, in omaggio a Galileo Galilei, al quale è dedicato il plesso delle medie, e Margherita Hack, alla quale è intitolato l’intero istituto comprensivo di via Croce Rossa". A San Giuliano, grazie ai fondi del Pnrr, la creazione di un cappotto isolante, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari consentiranno alla scuola Fermi uno scatto di due classi energetiche. Il finanziamento, in questo caso, ammonta a oltre 3 milioni 200mila euro. I lavori partiranno entro il 30 novembre.

