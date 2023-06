Fondi anti-morosità non spesi "Case sfitte verso quota 30mila"

Fondi per la morosità incolpevole che non vengono spesi e alloggi sfitti che aumentano anziché. Minimo comune denominatore: la gestione del tema casa. La prima denuncia è firmata dal Movimento 5 Stelle, la seconda dal Pd. Nicola Di Marco, capogruppo dei pentastellati in Consiglio regionale, rivela la risposta ricevuta dagli uffici dell’assessorato alla Casa ad un’interrogazione: "Per la morosità incolpevole – i contributi ai proprietari per ritirare richieste di sfratto in corso – risultano ancora non spesi presso i Comuni circa 15 milioni di euro, nonostante i ripetuti solleciti con una percentuale di utilizzo del 67%. Queste risorse sono monitorate dal nostro assessorato proprio perché potrebbero essere meglio utilizzate". Da qui il commento di Di Marco: "Al governo del Paese abbiamo un destra-centro che con cinismo cancella, non rifinanziandoli, i fondi statali destinati al sostegno delle morosità incolpevoli, dall’altro abbiamo una destra centro al governo della Lombardia, che non è nemmeno in grado di far spendere le risorse che erano a disposizione nel 2022".

Sul fronte del Pd, Pierfrancesco Majorino e Carmela Rozza, capogruppo e consigliera regionale, rilanciano l’allarme sfitto: "Oggi le case Aler sfitte in Lombardia risultano già più di 19mila e, senza una inversione di rotta, nel 2027 saranno 30mila: altro che obiettivo “zero alloggi sfitti“". Già un mese fa il Pd, carte alla mano, aveva denunciato che nel 2021 il numero degli alloggi sfitti Aler risultava essere di 15.538. Numeri ormai vecchi, alla luce dei nuovi dati illustrati ieri dai due Dem alla vigilia dell’approdo in Consiglio regionale del “Programma regionale di sviluppo“ (PRS). "Grazie alla totale assenza di iniziativa dell’esecutivo, in Regione ci sono migliaia di persone senza casa e migliaia di case senza persone" dichiara Majorino. "Abbiamo provato a considerare i pochi punti fermi che sono riportati nel PRS, dove scopriamo che Regione intende ristrutturare, entro il 2027, diecimila alloggi – spiega Rozza – ma anche che nel 2022 il totale di alloggi Aler è di 97.334 e 77.800 sono i nuclei familiari che vi abitano; dunque gli alloggi sfitti nel 2022 sono diventati già 19.534, ben 3.996 in più rispetto al 2021. E scopriamo che nel 2027 il numero crescerà fino a quasi 30mila". Per invertire la rotta, il Pd avanza alcune proposte: "Chiediamo che nei prossimi bilanci Aler sia possibile accedere ai dati riguardanti il numero e la situazione di tutti gli alloggi vuoti – sottolinea Rozza –. A partire dal 2024 chiediamo che siano assegnati, ogni anno, 5mila alloggi vuoti, nello stato di fatto, a giovani e giovani coppie, con un sistema di garanzie che permetta loro di accedere al credito per la ristrutturazione. In questo modo, aggiungendoli ai 2mila ristrutturati da Aler, si raggiungerebbero 7mila alloggi assegnati all’anno che in 4 anni diventerebbero 28mila. Sul lungo periodo, si devono realizzare nuovi alloggi popolari e in housing sociale. Quindi è necessaria una nuova legge che agevoli le assegnazioni. Bisogna dare, poi, nuovi strumenti ad Aler e Comuni per riqualificare i quartieri, attraverso convenzioni urbanistiche, anche con operatori privati e riconoscendo volumetrie in altezza, dando impulso al riuso".

Giambattista Anastasio