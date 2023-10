Trentesimo anniversario per la Fondazione Corti: un evento e tanti progetti solidali

Milano, 30 novembre 2023 – Compie trent'anni e rinnova il suo aiuto concreto per il St. Mary's Hospital Lacor in Uganda, la Fondazione Corti. Ma non da sola, anche nell'ultimo evento aveva a suo fianco come sponsor la Citterio di Rho, la storica azienda italiana di salumi. La Fondazione Corti è stata fondata nel 1993 per volontà dei medici Piero Corti e Lucille Teasdale per garantire il futuro del Lacor Hospital nel nord dell'Uganda, nato come piccolo ospedale missionario nel 1959 ma oggi una delle maggiori realtà di cura non profit dell’Africa equatoriale.

L'evento per festeggiare il 30° anniversario si è svolto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. L’intero ricavato raccolto nel corso della serata andrà a sostegno delle attività dell’ospedale, che ogni anno assiste e cura 210 mila pazienti, forma fino a 700 studenti che si avviano a professioni sanitarie e offre posti di lavoro a oltre 700 dipendenti ugandesi. La collaborazione tra Enrico Citterio e Piero Corti è iniziata oltre 60 anni fa. Già nel 1961 la realtà di salumi aveva inviato il primo cargo aereo dall’Italia con attrezzature e materiali necessari per potenziare l’ospedale ugandese. "Citterio è da sempre al nostro fianco: ormai da anni ci offre i suoi prodotti e mette a disposizione il suo personale per contribuire ai nostri maggiori eventi", afferma Dominique Corti, presidente della Fondazione Corti. Negli ultimi mesi all'interno dell'ospedale è stata stata realizzata una nuova neonatologia per combattere la diffusa mortalità infantile nel Paese africano. Un importante passo in avanti per la struttura, che consentirà a migliaia di bambini di accedere a cure mediche necessarie e avanzate.