Milano, 28 agosto 2020 - Flavio Briatore sarà dimesso domani mattina. Lo rende noto il San Raffaele di Milano. Le condizioni cliniche generali - specifica la nota dell'ospedale - consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus.

Briatore, spiegano dal suo entourage, "sta bene e in questi giorni anche dall'ospedale è stato attivo". Domani le dimissioni dal San Raffaele sono attese di primo mattino. L'imprenditore settantenne, proprietario del Billionaire, lascerà l'ospedale di Milano in autoambulanza o comunque in modo da non avere contatti con nessuno. C'è massimo riserbo su dove trascorrerà l'isolamento domiciliare previsto per i contagiati da coronaviru ma secondo quanto riporta l'Adnkronos, Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele a casa di Daniela Santanchè. L'imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese. Gli stessi operatori sanitari, infatti, gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.