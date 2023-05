Flashmob dei genitori per denunciare lo stato di degrado delle scuole

Un flashmob sotto il municipio per chiedere un dialogo più stretto, un piano di lavori straordinari e ordinari, la riqualificazione di cortili e giardini. A organizzarlo sono stati alcuni genitori che hanno creato il Gruppo manutenzioni, per raccogliere segnalazioni da tutti i plessi, insieme all’associazione Su la testa. "Chiediamo trasparenza nelle comunicazioni: le famiglie vanno messe a conoscenza in tempi ragionevoli, non come è accaduto alla Martiri per la rimozione dell’amianto. Chiediamo inoltre di investire i fondi del Pnrr per la riqualificazione degli edifici scolastici". Su questo punto l’Amministrazione ha già annunciato lo stanziamento di 22,6 milioni che andranno per l’ex asilo Montessori, la Marzabotto e altri edifici, oltre a 1,7 milioni di fondi regionali per la rimozione dell’amianto che interesseranno nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie, oltre a 32 milioni già impegnati (su 53 previsti) per opere di manutenzione straordinaria. "La maggior parte delle strutture ha infiltrazioni causate dai mancati lavori sui tetti: i locali si allagano, costringendo a usare bacinelle quando piove, come spesso accaduto nei nidi quest’anno. I bagni sono in condizioni pessime. I montacarichi delle mense sono spesso malfunzionanti e questo crea enormi disagi alle commesse, che nel caso della scuola Rovani vengono aiutate dai volontari della protezione civile". Nella media Einaudi la mensa non è in grado di ospitare tutti e molte classi sono costrette a consumare il pranzo in aula. "Inoltre, due mezzi piani risultano chiusi da settembre. Molti ascensori sono fuori uso e nella scuola Martiri il surriscaldamento dell’impianto ha generato fumo che ha costretto all’evacuazione di 650 alunni. Le aule presentano gravi muffe come alla Luini". Il Comune ha già organizzato incontri per illustrare i progetti del Pnrr. "Siamo arrabbiate, neanche rispondono. Oggi nessuno è sceso, ma neanche ci speravamo più".Laura Lana