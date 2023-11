Violenza contro le donne, il commovente flashmob della Statale di Milano per ricordare le vittime di femminicidio

Milano – Centocinque donne in un’aula: sono studentesse, professoresse, lavoratrici. Si alzano una alla volta mentre una voce scandisce 105 nomi di donne che hanno perso la vita dall’inizio dell’anno a oggi, da Giulia Donato a Giulia Cecchettin, la 22enne di Padova uccisa dall’ex fidanzato e compagno di università, Filippo Turetta.

Gli studenti di UniSì - Uniti a Sinistra della Statale di Milano hanno dedicato alle vittime - diventate già 106 dopo la registrazione - un video toccante per sensibilizzare contro la violenza di genere.

L’aula è rimasta vuota: 82 donne sono state uccise in ambito famigliare, di queste 53 per mano dei loro stessi partner o ex partner. "Questo fenomeno ha un nome preciso: femminicidio, che non indica l’uccisione di una donna in una situazione neutra, bensì un delitto che ha origine nella concezione del sesso femminile come subordinato, discriminabile, debole, violentabile – sottolineano i ragazzi –. Vogliamo dare voce alle donne che quest’anno hanno perso la vita, affinché non siano più semplici numeri”. “Se domani tocca a me voglio essere l’ultima”: si chiude così il video.