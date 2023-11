Flash mob alla primaria: "Insegniamo ai bambini a dire e rispettare i no"

Insegnare a dire no alla violenza sulle donne fin dalla più tenera età. Si è svolto ieri mattina il flash mob delle classi della scuola primaria di via Cervi davanti alla panchina rossa posizionata in piazza del Comune. Le classi terza A, terza B e terza C della scuola primaria di via Cervi hanno celebrato in anticipo la ricorrenza del 25 novembre, con un corteo partito dalla scuola e arrivato davanti al Comune, dove nel piazzale è stata posizionata una panchina rossa. "Ringraziamo le insegnanti e il dirigente scolastico – ha detto il sindaco Gianni Ferretti –. La cultura del rispetto e della non violenza verso le donne, deve iniziare sin da piccoli". L’iniziativa potrebbe essere estesa anche alle altre scuole cittadine. Mas.Sag.