Fiumi di droga e 10mila euro Quattro arresti

Quattro arresti e il sequestro di 237 pastiglie di ecstasy, nove grammi di mdma, più di 500 grammi di hascisc, 35 di cocaina, 30 di ketamina e 70 di marijuana, oltre a 10mila euro. È il risultato di un servizio anti-spaccio effettuato venerdì dagli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile. Le indagini avevano portato i poliziotti a ritenere che un trentenne italiano senza precedenti spacciasse nella sua abitazione in via Cucchiari, zona Cenisio. Quando due “ospiti“ sono entrati in casa è scattato il controllo della polizia che ha trovato droga sia nell’alloggio e sia addosso a uno dei ragazzi, un ventitreenne italiano. La perquisizione si è estesa quindi a casa sua, in corso Sempione. E c’era stupefacente anche lì. Il trentenne e il ventitreenne sono quindi stati arrestati. L’indagine ha permesso di risalire al fornitore, italiano di 33 anni, agli arresti domiciliari in via Pastonchi, vicino via Novara. Lunedì i poliziotti hanno passato al setaccio anche il suo alloggio, sequestrando altro stupefacente. Ma non è finita, perché è stata perquisita anche la casa di un ventinovenne (che era nell’alloggio di via Pastonchi) in via Barrili, allo Stadera. E l’esito è stato positivo. Così anche gli altri due ragazzi sono finiti in manette.