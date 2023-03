Fiumi di coca colombiana a Milano, il narcos agli arresti e la battaglia per estradarlo

Nell’ambiente dei narcos era conosciuto come "Angel", uno dei componenti di spicco del clan del Golfo, "tra i responsabili delle spedizioni di ingenti quantitativi di cocaina verso l’Europa". Spedizioni concordate durante riunioni a Medellin, in Colombia, di partite di droga portate in Italia via nave, scaricate nel porto di Trieste e destinate in particolare a Milano, la piazza più importante del Nord Italia per lo spaccio di stupefacenti.

Il traffico, che oltre ai colombiani coinvolgeva trafficanti sloveni, croati, olandesi e bulgari, e acquirenti legati alla ’ndrangheta, è stato smantellato a giugno dell’anno scorso, grazie anche all’azione di investigatori della Guardia di finanza sotto copertura che sono riusciti a infiltrarsi fra i narcos, nell’ambito di una delle più grandi operazioni antidroga in Europa coordinata dalla Procura di Trieste, con 38 arresti e il sequestro di 4,3 tonnellate di coca per un valore di 96 milioni di euro, che sul mercato avrebbe fruttato 2.390 milioni. Uno dei vertici, Angel Martinez Quiroz, nato in Colombia nel 1955, è stato rintracciato e ora è detenuto nel carcere di Bogotà. È in corso una battaglia, davanti alla Corte Suprema Colombiana, per ottenere la sua estradizione in Italia, provvedimento non scontato.

«Noi potremmo rinunciare a opporci all’estradizione – spiega il suo legale, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli – ma chiediamo che gli vengano concessi gli arresti domiciliari in Italia, anche in ragione delle sue condizioni di salute, e considerando una sua eventuale disponibilità a collaborare con le autorità". L’estradizione, e una sua eventuale collaborazione, potrebbe aprire la strada a nuovi spunti investigativi. Angel Martinez Quiroz è indicato dagli inquirenti come un personaggio dal "ruolo apicale nell’organizzazione", che avrebbe "ideato, coordinato e gestito il traffico in tutte le sue fasi direttamente dalla Colombia". Trattative e sistemi emersi anche dalle testimonianze raccolte dagli investigatori, che offrono uno spaccato dello spessore criminale del clan del Golfo, "l’organizzazione più grande in Colombia che spedisce e può spedire direttamente droga verso i Paesi dell’Europa".

Durante gli incontri venivano pianificate le spedizioni, e Angel Martinez Quiroz "indicava gli acquirenti e impartiva, direttamente o indirettamente, le principali direttive utili alla riuscita delle consegne". I narcos avevano individuato nel porto di Trieste il varco per introdurre in Italia la cocaina, che poi veniva stoccata in capannoni fra Friuli e Veneto, prima del nuovo viaggio in auto verso le piazze milanesi.