“Fiorire Mostrandosi”, e il corpo diventa un’opera d’arte

Sarà inaugurata domani alle 11 nella biblioteca di Cesate la mostra “Fiorire mostrandosi - Il corpo come opera d’arte“. Si tratta di vere e proprie opere d’arte realizzate dai pre-adolescenti e adolescenti che per sei mesi hanno partecipato al progetto Giovani scatti promosso dal Comune con la cooperativa Intrecci. Sei mesi di laboratorio che ha coinvolto settimanalmente 15 ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni: Fiorire è stato un viaggio alla scoperta del corpo, dello spazio e dell’individualità attraverso la metafora del fiorire inteso come crescere, realizzarsi, sbocciare. "Il progetto si inserisce in un ricchissimo programma di iniziative rivolte ai giovani di Cesate, reso possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia - spiega il vicesindaco Marco Galli -. Abbiamo voluto un percorso alla scoperta di sé che aiutasse i nostri ragazzi, attraverso le espressioni artistiche e la creatività, a prendere consapevolezza del meraviglioso potenziale che hanno. Ci auguriamo che questa esposizione possa essere di stimolo per altri ragazzi a trovare modi positivi per esprimere le proprie emozioni e le rivoluzioni interiori". Sarà possibile visitare la mostra fino all’8 aprile. L’ingresso è libero e gratuito, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; martedì, giovedì e il sabato dalle 10 alle 19.

Ro.Ramp.