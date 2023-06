Fiori e ricordi sono ormai troppi davanti al box

La processione sul luogo del dolore continua da giorni. In via Monte Rosa a

Senago, davanti alla fila di box dove è stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso, la distesa di cemento è interamente coperta da mazzi di fiori, lumini, biglietti, fogli con scritto poesie. Ci sono giocattoli, peluche, un carillon di quelli che si appende alla culla, tutti per Thiago, il bimbo che la giovane portava in grembo.

Ieri mattina con un post sui social la sindaca di

Senago, Magda Beretta, parlando anche a nome della famiglia Tramontano, ha fatto però un appello: "A nome dell’amministrazione comunale e della famiglia Tramontano, invitiamo gentilmente chiunque volesse lasciare altri pensieri e mazzi di fiori per Giulia e Thiago, a non lasciarli più nel luogo di ritrovamento, davanti al box di via Monte Rosa, ma a depositarli nei pressi della panchina rossa del Parco Falcone e Borsellino di via Pacinotti, angolo via Padova".

Il pellegrinaggio della gente che vuole rendere omaggio a Giulia e Thiago sta creando qualche problema alla viabilità del quartiere. Da qui la decisione. "Ho sentito al telefono la mamma di Giulia e insieme abbiamo concordato di indicare come luogo per ricordare la giovane e il suo bambino, la panchina rossa che c’è nel parco - aggiunge il sindaco - in questo modo la gente può recarsi lì a portare il proprio omaggio e fermarsi anche più tempo. Intanto raccoglieremo anche biglietti, poesie e oggetti, da portare alla famiglia quando andremo a Sant’Antimo per il funerale".

Ro. Rampini