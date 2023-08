Finto rider con cocaina negli slip a Milano: arrestato

Il finto rider con la cocaina negli slip. Giovedì pomeriggio, la polizia ha arrestato un cinquantatreenne italiano per detenzione di droga ai fini di spaccio: aveva addosso 23 involucri di coca per un peso complessivo di poco superiore ai 14 grammi. Gli agenti del commissariato Sempione, in pattuglia in zona Chinatown, hanno incrociato il fattorino in bici dalle parti di via Sarpi e si sono immediatamente accorti che l’uomo stava reagendo in maniera strana al passaggio della Volante, come se avesse qualcosa da nascondere con sé.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di controllare il rider di 53 anni, che apparentemente stava effettuando consegne per conto di una nota applicazione: in realtà, gli investigatori hanno poi scoperto che quello zaino portavivande con il simbolo della società che si occupa di consegna a domicilio (per la quale l’uomo aveva effettivamente lavorato qualche anno fa proprio come ciclofattorino) non era altro che una copertura per celare il suo vero “lavoro”. Gli agenti hanno controllato il cinquantatreenne, domiciliato a Milano e con alcuni precedenti di polizia negli archivi delle forze dell’ordine, che ha consegnato spontaneamente le 14 dosi che aveva nascosto negli slip. L’uomo è stato quindi ammanettato e portato in cella.

N.P.