Finti tecnici del gas È allarme truffe

Nei condomini volantini-avviso in odor di truffa, interviene la polizia locale e prescrive la rimozione: "Verifiche ancora in atto, ma, nel dubbio, sempre meglio la cautela". Le segnalazioni riguardano volantini sospetti comparsi sui cancelli di alcuni condomini. Vi si annuncia l’imminente visita di tecnici del gas a proporre l’installazione di nuovi sistema di sicurezza, per caldaie a metano, Gpl o sistemi antincendio. L’appello della polizia Locale vola ora sul sito del Comune. "Sono stati segnalati volantini in cui si informa che "personale tecnico qualificato", dotato di "tesserino di riconoscimento aziendale", sarebbe passato "per ragioni di sicurezza comune" a "rilasciare sistemi di sicurezza" per il gas. I fogli riportano anche un nome e un numero di cellulare al quale rivolgersi per informazioni e appuntamenti". Ancora. "La polizia locale di Gorgonzola sta provvedendo a verifiche, avendo provato invano a contattare il numero di telefono indicato e non essendo pervenuta alcuna comunicazione relativa alla presenza sul territorio di operatori commerciali. Il consiglio è di distruggere i fogli affissi". A scanso di brutte avventure l’invito ulteriore del comandante della polizia locale Antonio Pierni: "Le segnalazioni di truffa o presunta truffa sono purtroppo tante. Nei giorni scorsi sono stati segnalati anche sconosciuti in giro con una divisa simile alla nostra. Ai cittadini ricordiamo che noi non ci muoviamo porta a porta senza qualificarci. Nel caso dei volantini in oggetto invece: se c’è un dubbio, dati i tempi, meglio diffidare. E segnalare ai nostri uffici: siamo qui per ogni chiarimento".

Monica Autunno