Finta avvocata truffava gli studi legali di Milano e provincia: ecco come faceva sparire i soldi

Milano, 22 novembre 2023 – Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano, svolta da personale della Polizia di Stato e della Polizia locale in servizio presso il Pool Antitruffe della Sezione di Polizia Giudiziaria, una 56enne - già gravata da precedenti specifici - è stata posta ai domiciliari per furto, truffa e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Come ricostruito dagli inquirenti la donna, inserendo il proprio curriculum vitae sul sito dell'Ordine degli Avvocati, si proponeva come esperta in campo civilistico, attirando di volta in volta l'interesse di vari studi legali in cerca di collaboratrici. Ottenuto l'incarico e approfittando della fiducia dei datori di lavoro, asportava beni personali e valori lasciati in studio e, in numerose occasioni, utilizzava in maniera fraudolenta carte di pagamento. Tra le vittime anche un anziano avvocato, dal cui conto la donna avrebbe effettuato bonifici a proprio favore e a favore del suo compagno per oltre 15.000 euro. Da approfondimenti investigativi è risultato, anche, l'illecito utilizzo, per ulteriori 8.900 euro, della carta di credito della vittima.

Dall'attività svolta dal Pool Antitruffe "è emersa l'ascrivibilità all'indagata di fatti analoghi, nel modus operandi, commessi a danno di almeno altri sette studi legali di Milano e provincia".