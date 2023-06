"Finché c’è vita ci sia dignità"

Il Fondo Fiorenza Bassoli sosterrà progetti di formazione e specializzazione dell’Università Statale di Milano e dell’Istituto nazionale dei tumori. Il primo traguardo è stato raggiunto. A darne notizia è Yuri Maderloni, figlio dell’ex sindaca e senatrice scomparsa il 5 luglio 2020 a causa di un cancro. Subito dopo la sua morte, Maderloni e tanti amici, tra cui medici e docenti, avevano creato questo fondo e avviato una raccolta per cercare risorse che potessero sviluppare, in Italia, l’impegno e la ricerca sulle cure palliative. "Grazie all’affetto dei tanti sostenitori, che hanno accolto e fatto proprio un desiderio di Fiorenza, oggi siamo felici di comunicare che il primo obiettivo dell’iniziativa è stato raggiunto: nello specifico, il direttore di Dipartimento di scienze cliniche e di comunità dell’Università degli Studi di Milano, il professor Nicola Montano, ha accolto le volontà da parte del Fondo di sostenere la formazione e la specializzazione degli studenti". Il Fondo Fiorenza Bassoli destinerà come primo atto formale la somma di 26.908,26 euro per supportare progetti formativi e di tirocinio in collaborazione con l’Istituto dei tumori di Milano e sotto il coordinamento del professor Augusto Caraceni, titolare della prima cattedra in Cure palliative in Italia. Dal consiglio regionale, al Senato fino al comitato scientifico per la Città della ricerca e della salute, Fiorenza Bassoli ha speso tutta la sua vita istituzionale e politica per la sanità pubblica, la rete di assistenza, le nuove prospettive di sviluppo. Prima di morire, aveva raccontato quanto l’ambulatorio per le cure palliative l’avesse aiutata "a superare momenti di disperazione e sofferenza" e "un dolore sordo e inimmaginabile, l’angoscia, la voglia di fuggire da un male che è dentro di te e non puoi eliminare". Oltre ai farmaci, serve una rete che "aiuti a rispettare la tua dignità di persona anche nel fine vita". Il Fondo ha raccolto il testimone del suo impegno personale e pubblico nei diritti del paziente terminale. Tramite la Fondazione Italia per il dono onlus è sempre possibile contribuire. "Lavoreremo per garantire e portare a tutti le condizioni per una qualità della vita dignitosa e piena al malato nel fine vita e alla sua rete di relazioni". Laura Lana